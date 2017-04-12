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يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

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يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

التحرير

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بعنوان "المصرية إيمان ..أسمن سيدة في العالم تفقد 150 كيلو جراما من وزنها" تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير لها أحدث تطورات الرحلة العلاجية التي تخوضها إيمان أحمد عبد العاطي؛ لافتة إلى أن الأخيرة " كانت تزن 500 كيلو جراما ولم يكن لديها القدرة على التحرك من مكانها، وتم نقلها برافعة للطائرة التي أقلتها إلى إحدى المستشفيات وهناك أجرت عملية ربط لمعدة، والأن بدت أكثر نحافة مما كانت عليه قبل شهر".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "الآن تعيش إيمان المصرية حياة جديدة، ابنة الـ37 عاما أجرت قبل شهر عملية جراحية بالمعدة، ونجحت في تقليل وزنها فاقدة 150 كيلو جراما، وبدأت لأول مرة في التحرك خلال الأيام الأخيرة".

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وذكرت الصحيفة،  أن "إيمان" لم تخرج من منزلها بالأسكندرية في الـ25 عامًا الأخيرة، كانت رهينة الفراش ولم تنجح في التحرك بسبب وزنها الزائد، كانت كل من والدتها وشقيقتها تساعدانها في تتاول الطعام والاستحمام وتغيير الملابس وغيرها، مضيفة: "السمنة سببت للفتاة المصرية مشاكل كثيرة عرضت حياتها للأخطار، حتى في نعومة أظفارها كانت الطفلة إيمان تجد صعوبة في الحركة، وتعلمت أن تمشي بمساعدة يديها، وفي سن الـ11 زاد وزنها أكثر مما يجب لدرجة جعلتها لا تتمكن من الوقوف، ومنذ هذا الوقت كانت تقوم بالزحف على ركبتيها في منزلها، وفي هذا الوقت تخلفت عن الدرسة، وأصبحت رهينة الفراش وتفاقم وضعها بشكل سريع".

تابعت الصحيفة: "منذ هذا الوقت مكثت إيمان في حجرتها، لم تتمكن من عمل أي شئ سوى البقاء في اليأس بينما وزنها يزداد، وبعد وصول الأخير لنصف طن، طلبت عائلتها المساعدة وأرادت تدخل الرئيس عبد الفتاح "، مضيفة "في الـ7 من مارس اجتازت إيمان عملية جراحية لربط المعدة، وبدأت لأول مرة في تحريك يديها، ووفقا لما هو مخطط، من شأن إيمان ان تفقد 200 كيلو جرام من وزنها".

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التحرير

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