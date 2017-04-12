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الحكم بإعدام 4 أشخاص قتلوا مهندسًا في كفر الشيخ

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الحكم بإعدام 4 أشخاص قتلوا مهندسًا في كفر الشيخ الحكم بإعدام 4 أشخاص قتلوا مهندسًا في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

الحكم بإعدام 4 أشخاص قتلوا مهندسًا

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولى، بمعاقبة ٤ أشخاص يقيمون بمركز بيلا، بالإعدام شنقا، لقتلهم سمير أحمد عبد الفتاح إسماعيل، مهندس، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين رمضان على الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبد الرشيد السمادوني، وسكرتارية وليد شعبان الأعصر، في القضية 8827 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 1350 لسنة 2016 كلي كفر الشيخ.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين الأربعة، "حسني ع.ح"، 34 سنة، مندوب علاقات عامة، و"عبد الله م. ح.ا"، 30 سنة، مساح مدني، و"عاصم ر.م. ا"، و"السيد ا.إ.ا"، بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل من يتصادف مروره بمكان تواجدهم، وأعدوا لذلك الغرض بندقية آلية بحوزة المتهم الرابع، وأخرى خرطوش بحوزة المتهم الأول.

وتبين أنهم فور إبصارهم للمجني عليه يستقل سيارته بالطريق العام اعترضوا مساره، وأطلق الأول والثاني صوبه أعيرة نارية من السلاحين الناريين، قاصدين قتله، لشروعهم سرقة سيارته، ليلا بالطريق العام أثناء حملهم للسلاحين.

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