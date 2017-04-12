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بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة"

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والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (2)بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (2)

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (3)بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (3)

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (4)بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (4)

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (5)بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (5)

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (6)بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (6)

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (8)بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (8)

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (9)بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (9)

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (10)بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (10)

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (11)بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (11)

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (12)بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة كريستالة (12)

بالفيديو-والصور--حفل-زفاف-أسطوري-في-قطر.بالفيديو-والصور--حفل-زفاف-أسطوري-في-قطر.

كتبت - هاجر حاتم:

شهدت العاصمة القطرية، الدوحة، حفل زفاف أسطوري للشيخة شعاع آل ثاني والشيخ خليفة بن عبد الله آل ثاني، وذلك في نادي الشارقة للجولف والرماية.

واستوحت الشركة المنظمة للحفل الديكورات والتصاميم من أعماق البحار، حيث برز اللون الفيروزي و الأزرق والأشكال الصدفية اللامعة، بالإضافة إلى دعوة الدخول التي كانت عبارة عن "كريستالة" على هيئة صدفة فيروزية، مع شريط "ستان" عليه موعد الحفل، وفقًا لما نشرته الشركة المصممة على موقعها الرسمي.

وكان فستان العروس من تصميم العالمي رامي القاضي، الذي تميز بالشكل الملكي، بوجود التطريزات في جميع أجزاء الفستان، مع الذيل الطويل جدًا، بحسب ما ظهر خلال قصير على صفحة المصمم.

وأحييا الحفل الفنانة ميريام فارس، التي ارتدت أيضًا من تصميم القاضي، حيث ظهرت بفستان "mermaid" ملون، وقامت بـ "لم" شعرها للوراء.

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