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استكمال التصويت لاختيار نائبي «تلا» و«أبو كبير»

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استكمال التصويت لاختيار نائبي «تلا» و«أبو كبير» استكمال التصويت لاختيار نائبي «تلا» و«أبو كبير»

التحرير

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يواصل ناخبو دائرتي أبو كبير بالشرقية، وتلا والشهداء بالمنوفية، التصويت لليوم الثاني علي التوالي والأخير، في الانتخابات التكميلية بالدائرتين، بعد خلو مقعديهما بعد تعيين نائب الأولي علي مصيلحي وزيراً للتموين، واسقاط عضوية نائب الثانية محمد السادات.

ويتنافس في الانتخابات بدائرة أبو كبير بالشرقية 10 مرشحين، في حين يتنافس فى الانتخابات بدائرة تلا والشهداء 22 مرشحًا.

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وتجرى الانتخابات في جولة الإعادة في الخارج يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 أبريل، ويومي الأربعاء والخميس 19 و 20 أبريل فى الداخل، وحددت اللجنة يومي الجمعة والسبت 21 و22 أبريل للفصل في التظلمات وإعلان النتيجة.

 

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التحرير

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