«العليا» تناشد أهالي أبو كبير وتلا والشهداء المشاركة في الانتخابات

التحرير

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أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سري الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، انتهاء عملية الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية على مقعدي "أبو كبير" بمحافظة الشرقية ومركزي "تلا والشهداء" بمحافظة المنوفية، مؤكدة بدء عملية الفرز وإرسال النتائج إلى غرفة العمليات باللجنة العليا، تمهيدًا لإرسال النتائج النهائية، مساء غدٍ الخميس، خلال مؤتمر صحفي موسّع بمقر اللجنة العليا للانتخابات.

وقال المستشار عادل الشوربجي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، لـ"التحرير"، أن الإقبال باليوم الأول للانتخابات على مقعدي "أبو كبير" و "تلا والشهداء" ضعيف، مشددًا على ضرورة خروج المواطنين اليوم الأربعاء والإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم، مشيرًا إلى أن عمليات الفرز وإعلان النتائج سوف تبدأ عقب إغلاق اللجان مساء اليوم الأربعاء.

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أضاف الشوربجي، أن عدد اللجان الانتخابية بـ"أبو كبير" بلغ 128 لجنة وبـ "تلا والشهداء" بلغ 196 لجنة، بإجمالي 324 لجنة يجرى فيها الانتخابات، مؤكدًا أن اللجنة العليا تلقت أمس الثلاثاء بعض الشكاوى الخاصة بالتوكيلات في أثناء فتح اللجان الانتخابية وتم حلها على الفور والسماح لأصحاب التوكيلات الرسمية فقط بالتواجد في اللجان ومتابعة العملية الانتخابية.

تجرى المنافسة بين 22 مرشحًا على المقعد بدائرة "تلا - الشهداء" بمحافظة المنوفية، لاختيار خليفة محمد أنور السادات الذي أسقطت عضويته من مجلس النواب ويتنافس 10 مرشحين بدائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية لشغل مقعد الدكتور على المصيلحب - الذب استقال من منصبه عقب توليه حقيبة وزارة التموين.