طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

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القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا
عمرو أديب : مفيش حاجة اسمها منحة جمال مبارك
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عزاء الشهيد عماد لطفي الركايبي
الجلاد يدعو المواطنين لمشاركته في تقديم برنامجه على "الحياة". . وهذه هي طريقة التواصل
تامر أمين عن تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: عقاباً للأقباط على 30 يونيو
تامر أمين عن تفجير الكنيستين: حوادث بشعة ولكن عادت علينا بفائدة واحدة