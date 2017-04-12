أخبار عاجلة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

كتبت- ياسمين محمد:
أصدر الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، منشورًا دوريًا للمديريات التعليمية، يحدد فيه 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية العامة المفصولين لتخطيهم نسبة الغياب القانونية ولم يقوموا بإعادة قيدهم، من دخول الامتحانات.

وتمثلت الشروط في: سداد رسم إعادة القيد، تقديم المستندات الدالة على عذر الغياب، عرض أمر الطالب على لجنة إدارة المدرسة وقبول عذره، وأن تكون إعادة القيد للمرة الاولى في ذات السنة والمرة الثانية في المرحلة كلها.

يأتي هذا نظرًا لوجود العديد من شكاوى اولياء أمور الطلاب الذين تخطوا نسبة الغياب القانونية المحددة بـ15 يومًا متصلين، و30 يومًا منفصلين، وقامت المدارس والإدارات التعليمية بفصلهم في ضوء القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004، ولم يستطع هؤلاء الطلاب إعادة قيدهم خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بقرار الفصل.

وأشار المنشور إلى أن وزير التعليم اعتمد الرأي القانوني الخاص باستثناء هؤلاء الطلاب بالشروط الاربعة المحددة سالفًا.

يذكر أن الطالب المفصول من المدرة لتخطيه نسبة الغياب القانونية، لا يسمح له بدخول الامتحانات كطالب منتظم، فيما يسمح له دخول الامتحانات بنظام "المنازل".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل