التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات

كتبت- ياسمين محمد:

أصدر الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، منشورًا دوريًا للمديريات التعليمية، يحدد فيه 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية العامة المفصولين لتخطيهم نسبة الغياب القانونية ولم يقوموا بإعادة قيدهم، من دخول الامتحانات.

وتمثلت الشروط في: سداد رسم إعادة القيد، تقديم المستندات الدالة على عذر الغياب، عرض أمر الطالب على لجنة إدارة المدرسة وقبول عذره، وأن تكون إعادة القيد للمرة الاولى في ذات السنة والمرة الثانية في المرحلة كلها.

يأتي هذا نظرًا لوجود العديد من شكاوى اولياء أمور الطلاب الذين تخطوا نسبة الغياب القانونية المحددة بـ15 يومًا متصلين، و30 يومًا منفصلين، وقامت المدارس والإدارات التعليمية بفصلهم في ضوء القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004، ولم يستطع هؤلاء الطلاب إعادة قيدهم خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بقرار الفصل.

وأشار المنشور إلى أن وزير التعليم اعتمد الرأي القانوني الخاص باستثناء هؤلاء الطلاب بالشروط الاربعة المحددة سالفًا.

يذكر أن الطالب المفصول من المدرة لتخطيه نسبة الغياب القانونية، لا يسمح له بدخول الامتحانات كطالب منتظم، فيما يسمح له دخول الامتحانات بنظام "المنازل".