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الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة

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الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة

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قال المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة: إنه سيتم تطوير وتأهيل 14 عمارة منخفضة التكاليف، بالحي السكني الثاني بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للهيئة، بتطوير وتأهيل الوحدات السكنية منخفضة التكاليف، فى مختلف المدن الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم طرح أعمال التطوير فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ومن جانبه أكد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة: أنه سيتم استكمال تنفيذ محطتي رفع صرف صحي (2،1) بالمنطقة السياحية والصناعية بالمدينة، وذلك فى إطار جهود الجهاز لتوفير الخدمات المختلفة بالمدينة، وتم طرحالأعمال فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

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وأشار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه تم طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكة إنارة طريق الإسماعيلية الصحراوي من قيادة الطريق وحتي مدخل مدينة الشروق، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، كما تم طرح أعمال النظافة العامة للشوارع والميادين والمسطحات والأرصفة والمشايات بالحي السابع بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

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