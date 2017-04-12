مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان

جلال آباد - (د ب أ)

قتل 49 مسلحا داعشيا، خلال عملية تطهير، تحت اسم "حمزة" في منطقة أشين بإقليم "نانجارهار" شرق أفغانستان، طبقا لما ذكره مسؤول اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "باجوك" الافغانية للانباء عن المتحدث باسم الشرطة، حضرت حسين مشرقيوال قوله إن قوات الامن نفذت الضربات الجوية، في إطار العملية في بعض البلدات من منطقة أشين، الليلة الماضية.

وأضاف أنه من بين المتمردين القتلى 12 أجنبيا، لكن لم يكن هناك أي معلومات بشأن هويتهم.

وتم تدمير أسلحة ومتفجرات خاصة بالمتمردين، خلال الغارات الجوية.