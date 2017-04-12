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«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف

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«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف «الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف

التحرير

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احتفلت الفنانة مي نور الشريف أمس الثلاثاء بعيد ميلادها الـ36 بصحبة والدتها الفنانة بوسي وخالتها الفنانة نورا، وعدد من الأصدقاء من بينهم الفنانة إيمي سمير غانم.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من اللقطات المثيرة في حفل عيد الميلاد..

1- زجاجات الخمر

أثارت إحدى الصور المنشورة عبر الإنترنت من حفل عيد الميلاد استياء الجمهور، حيث ظهر في الخلفية عدد من زجاجات الخمر، وهو ما أثار استهجان الكثيرين، وعلّق أحد النشطاء قائلًا: "الخمور منورة".

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2- إيمي سمير غانم
حرصت الفنانة "إيمي سمير غانم" على تهنئة "مي" بعيد ميلادها وحضور الحفل، وبدت بخسارة واضحة في الوزن.

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3- نورا
شهد الحفل ظهور نادر للفنانة المعتزلة "نورا"، خالة الفنانة "مي"، رغم عدم ظهورها كثيرًا في الفترة الأخيرة منذ اعتزالها وارتدائها الحجاب، إلا أنها حرصت على المشاركة في الحفل.

4- هدية مي لنفسها

نشرت "مي" عبر صفحتها على موقع "إنستجرام" صورة لسوار يحمل اسمها، وكشفت أنها ليست إحدى الهدايا التى تلقتها ولكنها هدية حرصت على إحضارها لنفسها، قائلة "هديتى لنفسى الليلة".

5- بوسي شلبي
حرصت الإعلامية بوسى شلبى على حضورحفل عيد الميلاد، رغم حزنها الشديد بسبب وفاة والدتها منذ أسبوع واحد، ومن قبلها فقدان زوجها النجم الراحل "محمود عبد العزيز".

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التحرير

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