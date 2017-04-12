أخبار عاجلة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

Google+ Print
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولي أرسنال الإنجليزي، اتفقوا مع الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني للفريق، بالبقاء لمدة عامين آخرين.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الفرنسي صاحب الـ 67 عامًا، سيبقى مع أرسنال سواء النادي نجح او فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا أم لا، مؤكدة أن النادي انتهى من تفاصيل التعاقد لمدة عامين، وسيكون الإعلان الرسمي قبل نهاية الموسم.

شاهد أيضا

يذكر أن أرسنال يحتل المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس، وسبع نقاط عن مانشستر سيتي الرابع، وتسع نقاط عن ليفربول الثالث، و14 نقطة عن توتنهام هوتسبير الثاني، و21 نقطة عن تشيلسي المتصدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا