إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولي أرسنال الإنجليزي، اتفقوا مع الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني للفريق، بالبقاء لمدة عامين آخرين.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الفرنسي صاحب الـ 67 عامًا، سيبقى مع أرسنال سواء النادي نجح او فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا أم لا، مؤكدة أن النادي انتهى من تفاصيل التعاقد لمدة عامين، وسيكون الإعلان الرسمي قبل نهاية الموسم.

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يذكر أن أرسنال يحتل المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس، وسبع نقاط عن مانشستر سيتي الرابع، وتسع نقاط عن ليفربول الثالث، و14 نقطة عن توتنهام هوتسبير الثاني، و21 نقطة عن تشيلسي المتصدر.