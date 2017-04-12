بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

كتبت- ميرا ماهر

دفع سائح هندي حياته ثمناً لالتقاط فيديو مع ثعبان "كوبرا"، وذلك وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في مدينة جودبور، شمالي غرب الهند، حين كان الرجل الهندي في جولة داخلية، وشاهد عرضاً لترويض ثعبان الكوبرا، ثم طلب التقاط صوره معه.

وأثناء وضع المروض الثعبان حول عنق الرجل لدغته "الكوبرا" في خده لدغة خفيفة، جعلته يضع يده على مكان اللدغة ليتأكد مما حدث.

وواصل المروض العرض ولم يهتم لما حدث، لكن بعد عشر دقائق فقد الرجل الهندي وعيه، وبدلاً من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، أخذه المروض إلى معالج محلي، لكن بعد فوات الأوان حيث مات الرجل بعد ساعة فقط من حدوث الواقعة.