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"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

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"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران "أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

مصراوي Masrawy

الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد

(أ ف ب)

قدم الرئيس الإيراني السابق المحافظ محمود أحمدي نجاد، اليوم الأربعاء، طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة الشهر المقبل، في خطوة مفاجئة.

وكان أحمدي نجاد أعلن السنة الماضية انه لن يترشح للانتخابات بعدما نصحه المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي بذلك، قائلا إنه سيدعم نائبه السابق حميد بقائي الذي سجل ترشيحه اليوم أيضًا.

واعتبر المرشد الأعلى آنذاك أنه يجب تجنب "استقطاب مسيء" في البلاد.

وأعلن أحمدي نجاد فور تسجيل طلب ترشيحه أن "المرشد الأعلى نصحني بعدم المشاركة في الانتخابات وقبلت ذلك (...) انا ملتزم بوعدي. أن تسجيل ترشيحي يهدف فقط الى دعم ترشيح شقيقي حميد بقائي".

وفي سبتمبر 2016 أعلن أحمدي نجاد انه لن يترشح للانتخابات بعد تدخل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. وتولى أحمدي نجاد الرئاسة بين عامي 2005 و 2013.

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