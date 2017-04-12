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الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ الكبرى والمنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف والصحة تدفع بسيارات الإسعاف

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الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ الكبرى والمنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف والصحة تدفع بسيارات الإسعاف الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ الكبرى والمنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف والصحة تدفع بسيارات الإسعاف

حالة من الطقس السئ ضربت الكثير من من المحافظات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وفي الساعات المتأخرة من يوم أمس، وسجلت بني سويف حالة وفاة لشخص يدعى تامر مختار عبدالفتاح 32 سنة عامل بفندق، بالإضافة إلى ثلاث إصابات وهم:

*أميرة محمد أحمد 23 سنة .
*وأحمد ربيع 34 سنة .
*بركات شاكر بباوى 53 سنة.
وذلك بسبب الطقس السئ، الذي أدى إلى توقف حركة الملاحة في ثلاث محافظات مختلفة.

 

بينما أمر محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان برفع حالة الاستعداد والطوارئ الكبرى بجميع مدن المحافظة لمواجهة النوة الحالية، وتم الدفع بعدد كبير سيارات الشفط ومعدات الصرف ووجه بتمركزها في الشوارع والميادين على مستوى المحافظة لمواجهة أي تجمعات للمياه.

بنما أمر محافظ المنيا برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية والمدن والأحياء والقرى، وتفعيل غرفة الكوارث والأزمات، ومتابعة مخرات السيول تحسباً لأي طارئ في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد، كما أعلنت الصحة والإسعاف رفع حالة الطوارئ استعداداً لأي طارئ.

 

المصدر : مصرفايف

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