شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شيماء مصطفى

قال الإعلامي ” وائل الإبراشي” كاشفاً عن معلومات لأول مره من خلال عرض تقرير عن ” أبو البراء المصري” التي أعلنت عنه تنظيم الدولة ” داعش” أنه منفذ تفجير كنيسة ” المرقسية ” بالإسكندرية، حيث تم عرض التقرير من مسقط رأس أبو البراء بقرية ” أبو طبل” بمحافظة كفر الشيخ.

أبو البراء المصري

واضاف ” الإبراشي” من خلال برنامجه ” العاشرة مساءً” والمذاع على قناة ” دريم الفضائية المصرية، أن الاسم الحقيقي له كما كشف أخوه هو ” أبو رجب” من مواليد 13 ديسمبر 1974 حاصل على دبلوم صناعة، ويعمل سائق متزوج وله ثلاثة أبناء، وأنه سافر إلى ليبيا ثم لبنان وبعد دخل سوريا في عام 2013 .

واضاف التقرير أثناء عدد من اللقاءات مع أسرته أنه سافر للسعودية كخدمة حجاج وانه متغيب عن المنزل منذ فترة كبيرة، وفي آخر اتصال بالأسرة كان قريباً، وأكد أخوة أنه حي وما زال على قيد الحياة.

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المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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