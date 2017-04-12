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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

التحرير

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شهدت العملة اليوم الأربعاء 12 أبريل، استقرارًا نسبيًا في مستهل التعاملات الصباحية ليسجل متوسط نحو 17.95 جنيه للشراء و 18.05 للبيع.

فيما سجل اليورو نحو 19.00 للشراء و 19.15 للبيع، والجنيه الإسترليني نحو 22.40 للشراء و 22.55 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.80 للشراء و 17.95 للبيع، والدولار الإسترليني نحو 13.43 جنيه للشراء و 13.55 للبيع.

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وعلى صعيد العملات العربية، فقد سجَّل الريال السعودي نحو 4.7 جنيه للشراء و 4.82 للبيع، والدينار الكويتي سجل نحو 58.80 للشراء و 59.18 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.88 للشراء و 4.9 للبيع، والدينار البحريني سجل نحو 47.60 للشراء و 47.88 للبيع، والدينار الأردني سجل نحو 25.28 للشراء و 25.44 للبيع.

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التحرير

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