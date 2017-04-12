باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال

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أكد إدجاردو باوزا على ثقته التامة في تأهل الأرجنتين إلى مونديال روسيا 2018، وذلك عقب إقالته من تدريب راقصي التانجو أمس بسبب صعف النتائج في التصفيات.

وأوضح باوزا في تصريحات نقلها موقع "فور فور تو" أنه يشعر بالامتنان الشديد لجميع اللاعبين كونهم السبب الرئيسي في إمتلاك الأرجنتين الفرصة للتأهل إلى المونديال، مؤكدا على أنه لن ينساهم خاصة أنه لا يتواجد الكثير من الجماهير التي تقدر تضحيات هؤلاء اللاعبون.

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وأضاف باوزا أن من الصعب للغاية على جيل يخسر ثلاث نهائيات متتالية ويواصل اللعب بقوة من أجل منتخب بلاده، مشيرا إلى أنه حاول تقديم أفضل لديه من أجل المنتخب الذي بدء مستواه في التطور بالفعل، إلا أن النتائج السلبية كانت أكثر من نظيرتها الإيجابية وهو ما تسبب في الإقالة.