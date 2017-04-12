تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار التي تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 32

الإسكندرية 16 21

مطروح 14 19

بورسعيد 16 26

دمياط 16 24

بلطيم 15 23

الإسماعيلية 15 32

السويس 16 33

العريش 14 33

مرسى علم 22 31

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الغردقة 21 30

شرم الشيخ 22 32

المنيا 15 33

الفيوم 16 32

أسيوط 18 33

سوهاج 21 35

الأقصر 23 37

أسوان 23 40

شلاتين 24 31

حلايب 25 30

الوادى الجديد 23 34

قنا 22 35