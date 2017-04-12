بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا

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تمكن أهالي قرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة من ضبط جرار بمقطورتين تابع لمجلس القرية في أثناء إلقاء المخلفات والقمامة ذات الرائحة الكريهة أمام المنازل.

وأعرب عدد من أهالي القرية عن غضبهم لقيام المسئولين بمجلس قرية نكلا العنب بإلقاء القمامة على الطريق أمام المنازل لحظة خلو الشوارع من المارة.

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وقال أحد الأهالي: "فوجئنا بقيام المسئولين بالقرية بقلب القمامة أمام المنازل وتمكنا من ضبط جرار بمقطورتين محمل بالقمامة"، متابعا: "خرجنا من المنازل على الرائحة الكريهة للقمامة التي تصيب أطفالنا بالأمراض الصدرية وضيق التنفس".

وطالب الأهالي المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسئولين بمجلس قرية نكلا العنب.