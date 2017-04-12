مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل

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قال ماسيمليانو اليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، لكرة القدم، أحذر من الغرور بعد الفوز على فريق برشلونة، ويجب أن نعترف بواقعية أن بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي لم تحسم حتى الآن، رغم الفوز ذهابًا على البرسا بثلاثية نظيفة مساء أمس، لإن كرة القدم "غريبة".

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وأشاد أليجري، خلال مؤتمر صحفي بعد انتهاء مواجهه البرسا مساء أمس، بنجوم فريقه، وقال: أكرر الشكر للاعبين على الاداء والروح القتالية والجهد الرائع خلال اللقاء، مؤكدًا أن فريقه سيستعد للقاء الإياب في برشلونة، وسيحاول تسجيل هدف لإرباك الخصم.