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نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك»

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نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك»

التحرير

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن فرض حالة الطوارئ كانت خطوة هامة وضرورية في المرحلة التي نمر بها، موضحًا أن علينا تفعيل هذا القانون لترميم الدولة وضبط كل الخارجين على القانون.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «تن»، أن قانون الطوارئ سيعمل على ترميم تشريعات قانونية وكشف الخلايا النائمة الإرهابية، متابعًا «حالة الطوارئ استمرت في عهد مبارك 30 عامًا».

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وقال الديهي، إن أمر فرض حالة الطوارئ تم حسمه بعد موافقة البرلمان عليه اليوم، وأن أي اعتراضات ستخرج على هذا القانون ستكون هادفة إلى حدوث حالة من الإرتباك في الدولة.

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التحرير

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