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فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب

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فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب

التحرير

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طالب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بتطبيق قانون الطوارئ على التجار الجشعين، مؤكدًا أن قضية الغلاء وارتفاع الأسعار لا تختلف كثيرًا عن قضايا الإرهاب.

وقال الجندي، خلال لقائه مع برنامج «العاشرة مساء»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة  «دريم»: «البرلمان وافق على تطبيق قانون الطوارئ، وتقدمت بطلب لوضع تسعيرة جبرية على السلع الأساسية ولكنه رفض».

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وتابع، «بما أننا في حرب ونطبق قوانين استثنائية، فيجب فرض تسعيرة جبرية، التاجر بيموت 80 مليون شخص، في حين الإرهابي بيموت 40 مواطن، المواطن بينزف دم».

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التحرير

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