أخبار عاجلة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017»

Google+ Print
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2017"، الشعار الرسمي للبطولة التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل في أبوظبي، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإمارتية (وام).

وتم الإعلان أمس الثلاثاء، عن الجدول الرسمي لمباريات البطولة التي تتضمن ثماني مباريات تقام على ملعبين هما مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين الذي يحتضن المباراة الافتتاحية يوم 6 ديسمبر المقبل بين بطل الدوري الإماراتي وبطل أوقيانوسيا.

شاهد أيضا

وتم استلهام الشعار الرسمي للبطولة من الشكل الفريد للكأس الذهبي للبطولة، وكذلك من التاريخ الثري لدولة الإمارات وثقافتها وإرثها الغنيين، أما الكرة المميزة الموجودة أعلى الشعار فتم رسمها باستخدام جماليات الخط العربي وتحمل كلمة "الإمارات" وترمز للقوة الموحدة التي تشبه شغف الدولة بالساحرة المستديرة.

يشار إلى أنه سيتم طرح تذاكر البطولة خلال الأسابيع المقبلة عبر موقع FIFA.com، ويمكن للراغبين بالحضور التسجيل المسبق للتذاكر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا