إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017»

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أعلنت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2017"، الشعار الرسمي للبطولة التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل في أبوظبي، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإمارتية (وام).

وتم الإعلان أمس الثلاثاء، عن الجدول الرسمي لمباريات البطولة التي تتضمن ثماني مباريات تقام على ملعبين هما مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين الذي يحتضن المباراة الافتتاحية يوم 6 ديسمبر المقبل بين بطل الدوري الإماراتي وبطل أوقيانوسيا.

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وتم استلهام الشعار الرسمي للبطولة من الشكل الفريد للكأس الذهبي للبطولة، وكذلك من التاريخ الثري لدولة الإمارات وثقافتها وإرثها الغنيين، أما الكرة المميزة الموجودة أعلى الشعار فتم رسمها باستخدام جماليات الخط العربي وتحمل كلمة "الإمارات" وترمز للقوة الموحدة التي تشبه شغف الدولة بالساحرة المستديرة.

يشار إلى أنه سيتم طرح تذاكر البطولة خلال الأسابيع المقبلة عبر موقع FIFA.com، ويمكن للراغبين بالحضور التسجيل المسبق للتذاكر.