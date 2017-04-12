أخبار عاجلة

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

Google+ Print
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

مصراوي Masrawy

مستشفى دمياط العام

دمياط - محمد إبراهيم:
تكثف قوات الشرطة في محافظة دمياط من جهودها للقبض على متهم باغتصاب طفلة في قرية الإسكندرية الجديدة، بعدما توجهت أسرتها إلى المستشفى العام لمحاولة إنقاذها.

وعلم "مصراوي" من مصدر طبي، أن أسرة الطفلة "ه. أ"، البالغة من العمر خمس سنوات، رفضت في بداية الأمر تحرير محضر بالواقعة، قبل أن تجري المجني عليها جراحة بالمستشفى، ويحرر عن ذلك المحضر رقم 7171 إداري نقطة شرطة مستشفى دمياط العام.

يأتي ذلك بعد أيام من حبس عامل بتهمة الاعتداء جنسيًا على طفل يبلغ من العمر 6 أعوام، بعد أن تمكنت قوات مباحث مركز دمياط من إلقاء القبض عليه في وقت متأخر من مساء السبت.

وتقدم "م. م"، والد الطفل "ف.م"، ببلاغ يتهم فيه "ه. ه"، البالغ من العمر 24 عامًا، عامل في أحد ورش تصنيع الأثاث، بالتعدي جنسيًا على ابنه، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات بعدما أنكر ارتكابه الواقعة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل