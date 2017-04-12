أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

دمياط - محمد إبراهيم:

تكثف قوات الشرطة في محافظة دمياط من جهودها للقبض على متهم باغتصاب طفلة في قرية الإسكندرية الجديدة، بعدما توجهت أسرتها إلى المستشفى العام لمحاولة إنقاذها.

وعلم "مصراوي" من مصدر طبي، أن أسرة الطفلة "ه. أ"، البالغة من العمر خمس سنوات، رفضت في بداية الأمر تحرير محضر بالواقعة، قبل أن تجري المجني عليها جراحة بالمستشفى، ويحرر عن ذلك المحضر رقم 7171 إداري نقطة شرطة مستشفى دمياط العام.

يأتي ذلك بعد أيام من حبس عامل بتهمة الاعتداء جنسيًا على طفل يبلغ من العمر 6 أعوام، بعد أن تمكنت قوات مباحث مركز دمياط من إلقاء القبض عليه في وقت متأخر من مساء السبت.

وتقدم "م. م"، والد الطفل "ف.م"، ببلاغ يتهم فيه "ه. ه"، البالغ من العمر 24 عامًا، عامل في أحد ورش تصنيع الأثاث، بالتعدي جنسيًا على ابنه، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات بعدما أنكر ارتكابه الواقعة.