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المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية

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المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية

التحرير

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أعلن عصام البديوى محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية والمدن والأحياء والقرى، وذلك تحسبًا لتقلبات حالة الجوء بعد تعرض المحافظة لعاصفة ترابية.

ووجه المحافظ اليوم الثلاثاء بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة, وشدد على جميع الوحدات المحلية ومديرية الرى للمتابعة المستمرة لمخرات السيول تحسبا لسقوط الأمطار.

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كما أعلنت مديرية الصحة والإسعاف عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى حالات طارئة, وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

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التحرير

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