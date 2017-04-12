الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة

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أعلن المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية -أعلى سلطة كنسة-، اليوم الثلاثاء، إلغاء الاحتفالات الخاصة بعيد القيامة المجيد، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، ومشاركة المتألمين من أسر الشهداء والمصابين في تفجيري كنيسة مارجرجس بطنطا، والكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية.

قال الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس أسقف عام كنائس وسط القاهرة، في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك": "إننا سنكتفي بصلوات القداس ليلة العيد والاحتفال الطقسي، في الكنائس والايبارشيات، ويخصص يوم العيد لتلقي التعازي من أبناء الشعب المصري".

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كان انفجاران استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، الأحد الماضي، وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 28 شهيدًا على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا، واستهدف الانفجار الآخر الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل حيث أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 45 مواطنًا.