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مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت»

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مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، والذي تولى رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، إن المسئولية "صعبة"، معقبًا: "لولا الواجب كنت قعدت في البيت".

وأضاف مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، بقناة "cbc"، "يجب أن يشارك الجميع في تحمل المسئولية".

وتابع: "أبرز مهام هذا المجلس، التوافق على إصلاح الصحافة اليومية أو الخاصة، وضبط إيقاع بعض القنوات التليفزيونية سواء خاصة أو حكومية، ولن نصادر حق الرأي لأي صحفي، والمجلس جاء لنشر أخبار وفق قواعد مهنية وتكون صحيحة".

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واستكمل: "مش جايين نقفل قنوات، ولا نمنع حرية الرأي، أو نضيق على حق الاختلاف".


 

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التحرير

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