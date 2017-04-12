بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ناديه يحترم جميع منافسيه، مشيدًا بفرض اللاعبين لشخصية الفريق على المنافس في جميع المباريات مع احترامه في الوقت ذاته.

وتابع «عبد الحفيظ» خلال تصريحاته لقناة «الأهلي»، أن الفريق الأحمر يقبل هدايا المنافسين بالتأكيد، لكن الأهم أن يؤدي الفريق المطلوب منه في المباريات.

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وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، أحرزه عمرو السولية، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «برج العرب» لحساب الجولة الـ24 ببطولة الدوري الممتاز.