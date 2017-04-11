فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن صفحة "تحت الأرض" على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، نشرت تهديدات باغتياله هو والنائب البرلماني، المستشار مرتضى منصور.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "بهدي مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، هذا الأمر للتحرك، وأعلم أنهم سيتحركون ضد هذه الجماعات الإرهابية التي تحرض على اغتيالي".

وتابع: "هذه الصفحة دخلت في دائرة الإرهاب، ولن تجعلني أشعر بالخوف أو القلق، وسأستمر في عملي للدفاع عن البلد، محدش عارف حكاية هذه الصفحات والقائمين عليها".

شاهد أيضا

ويذكر أن الصحفة أثارت علامات استفهام كثيرة حولها، حيث حمل أحد منشوراتها "شفرة"، فسرها البعض على أنها أمر بتنفيذ العمليتين الإرهابيتين على كنيستي طنطا والإسكندرية.