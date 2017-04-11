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الخارجية الأمريكية: تيلرسون لم يستلم دعوة للقاء بوتين

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الخارجية الأمريكية: تيلرسون لم يستلم دعوة للقاء بوتين الخارجية الأمريكية: تيلرسون لم يستلم دعوة للقاء بوتين

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وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

موسكو - (أ ش أ)

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، مارك تونير ، أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ، الذي يزور موسكو حاليا ، لم يستلم دعوة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

وقال تونير، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لم نر هذه الدعوة، قد تصلنا يوم غد"، مشيراً إلى أن تيلرسون سيجتمع مع بوتين في حال قدموا مثل هذه الدعوة".

وكان دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنه لا يمكنه بعد تأكيد ما نشرته وسائل الإعلام عن أنباء حول لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون يوم غد الأربعاء.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، قد وصل إلى موسكو، في وقت سابق من اليوم، حيث يجري غداً الأربعاء، محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

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