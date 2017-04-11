بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة

سمر العشري

صفحة تحت الأرض، تعد صفحة تحت الأرض على الفيس بوك من الصفحات التي أثارت الجدل حولها مؤخرا نظرا لأن ما يتم تدوينه عليها يكون بنظام “الكلام المشفر” على غرار فيلم “تيتو”، وقد لافت الأنظار إليها بعد تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية تزامنا مع وجود منشورات على تلك الصفحة تدل على ذلك.

فقبل وقوع تفجيرات “كنيسة مار جرجس والكنيسة المرقسية” دونت الصفحة المنشور التالي:””ابدأ الإشارة.. الخادم رقم 9.. تحقير وتفجير.. نراكم في الشمال على البحر المتوسط.. أرض المدخل والمفترق الطرقي بيننا وبينكم.. صليب محروق من النهر في بابل إلى نهر الشمال”.

والكثيرون فسروا تلك اللغة بأنها شفرة خاصة بجماعة “داعش”، وجاء تفسيرهم كالتالي بعد وقوع التفجيرات:

مدخل مقصود به الإسكندرية، والمفترق طنطا، و”الخادم رقم 9″ يدل على تاريخ تنفيذ العمليتين الإرهابيتين في 9 أبريل، والصليب المحروق يدل على حرق الكنائس، ومن النهر في بابل إلى نهر الشمال تعني من قيادة التنظيم في العراق إلى القيادة في مصر.

وعادت صفحة “تحت الأرض” التي تدعي بأنها صفحة شيطانية لنشر منشورات تحذر من وقع تفجيرات جديدة يوم 18 أبريل مطلقين على هذا اليوم “الثلاثاء العظيم” من أجل اكتمال الهرم على حد قولهم، والكثيرون فسروا أن التفجيرات القادمة ستكون في محافظة دمياط، بالفرض أن طنطا هي رأس الهرم والإسكندرية الضلع الثاني فستكون دمياط الضلع الثالث، وطالب المواطنين الداخلية بتشديد التأمين حول تلك المحافظة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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