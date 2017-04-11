طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن توريد المستلزمات الطبية

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تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، بشأن مناقصة برلين، والتي قد تم إبرامها في 2016 بشأن توريد المستلزمات الطبية إلى وزارة الصحة مركزيًا وبشكل متكامل.

وقال فؤاد، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه وفقًا لمناقصة برلين، والتي تم إبرامها في 2016، والمنصوص فيها على توريد المستلزمات الطبية إلى وزارة الصحة مركزيًا وبشكل متكامل من حيث السعر والجودة وخلافه، بالفعل تم توريد مستلزمات العظام للوزارة، ولكن لم يتم توزيعها على المستشفيات وفقًا لشروط المناقصة، لافتًا إلى أن هناك بعض من أنواع المستهلكات لم يتم توفيرها، على الرغم من أنها واردة بالمناقصة.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بعض المستلزمات لا يوجد لها أي اعتمادات مالية، على الرغم من أنه قد تم توريد أغلبية الأصناف المنصوص عليها بالمناقصة بشكل مركزي لوزارة الصحة، إلا أنها لم تقم بتوزيعها على مديريات الصحة المختلفة حتى تاريخه، مشيرًا إلى أن تلك المستشفيات المنتشرة في مديريات الصحة المختلفة غير قادرة على شراء أو توفير المستلزمات الواردة بالمناقصة، لأن القانون يمنع ذلك، ما يعني أن المستشفيات ستعاني بصورة كبيرة من عجز في تلك المستلزمات في حال استمرار عدم توريدها.

طالب فؤاد، وزارة الصحة بعرض جدول زمني محدد لإتمام التوريدات طبقًا للجداول المقدمة من مديريات الصحة بشكل عام، وتوضيح سبب العجز إن وجد، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية في تحديد المسؤوليات تجاه عمليات التوريد بهذه المناقصة داخل الوزارة، على أن يحال الطلب إلى لجنة الشؤون الصحية بالمجلس لدراسته.