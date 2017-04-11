تأجل مباراة دورتموند وموناكو بـ«الشامبيونز ليج».. وغدًا موعدها الجديد

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أعلن نادي بروسيا دورتموند، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تأجيل مباراته أمام موناكو، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، إلى غدًا الأربعاء.

ووقع انفجار خلال تحرك حافلة دورتموند الناقلة للاعبي الفريق صوب ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل "أسود الفستيفال" استعدادًا للمباراة المرتقبة التي كانت ستجمعه مساء اليوم.

ونقلت مصادر عن إدارة الفريق تأكيدها وقوع إصابة واحدة إثر التفجير، وذلك عبر إصابة المحترف الإسباني مارك بارترا، الذي تم نقله إلى المستشفى، دون الكشف عن طبيعة إصابته أو خطورتها.