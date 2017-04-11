أخبار عاجلة

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

Google+ Print
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

مصراوي Masrawy

الدكتور علي المصيلحي

كتبت - عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إن مشكلة الدعم تكمن في القنوات التي تمر بها السلعة سواء الخبز أو الدقيق بداية من الدولة حتى تصل ليد المواطن.

وأضاف "المصيلحي"، خلال كلمة له بندوة حملت عنوان "التموين بين تحديات الدعم ومواجهة الاحتكار"، اليوم الثلاثاء: "طول ما عندنا عدة لسلعة واحدة هنكون في حلقة فرغة.. ومشاكل الدعم هي اللي بتخلي الناس تجري وتقول نروح للدعم النقدي"، مشدداً على أن الوزارة تعمل على إصلاح منظومة الدعم بتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وتابع: "عندما كنت في خلال الفترة من 2005 إلى أواخر 2011 كان هناك توجه واضح في وزارة التموين بأن يصل الدعم لمستحقيه، لأن الدعم مينفعش يبقى مشاع".​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي