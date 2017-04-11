وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

كتبت - عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مشكلة الدعم تكمن في القنوات التي تمر بها السلعة سواء الخبز أو الدقيق بداية من الدولة حتى تصل ليد المواطن.

وأضاف "المصيلحي"، خلال كلمة له بندوة حملت عنوان "التموين بين تحديات الدعم ومواجهة الاحتكار"، اليوم الثلاثاء: "طول ما عندنا عدة أسعار لسلعة واحدة هنكون في حلقة فرغة.. ومشاكل الدعم هي اللي بتخلي الناس تجري وتقول نروح للدعم النقدي"، مشدداً على أن الوزارة تعمل على إصلاح منظومة الدعم بتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وتابع: "عندما كنت في الحكومة خلال الفترة من 2005 إلى أواخر 2011 كان هناك توجه واضح في وزارة التموين بأن يصل الدعم لمستحقيه، لأن الدعم مينفعش يبقى مشاع".​