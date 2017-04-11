عاجل || وقوع ثلاث انفجارات بألمانيا وواحد منها قرب حافلة بروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو بدوري أبطال أوروبا واصابة اللاعب مارك بارترا

سمر العشري

وقوع ثلاث انفجارات بألمنيا بجانب حافلة فريق بروسيا دورتموند لانفجار أثناء توجهها لملعب "سيجنال إدونا بارك" لمواجهة موناكو الفرنسى فى ذهاب الدور ربع النهائى لدوري أبطال أوروبا.

وقد نشر الحساب الرسمى للنادى الألمانى عبر موقع "تويتر" تغريدة منقولة عن مكتب شرطة دورتموند جاء فيها: "فى منطقة دورتموند وقع انفجار ولكننا نحاول بقوة أن نكشف ملابسات الحادث وما زال الوضع غامضًا".

وقال النادى فى تغريدة أخرى إلى أن الانفجار وقع فى حافة الفريق أثناء تواجدها داخل الفندق، وأن مارك بارترا هو اللاعب الوحيد الذى تعرض للإصابة، ولكن باقى اللاعبين فى حالة جيدة.

شبكةعيونالإخبارية

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