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فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها»

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فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها»

التحرير

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هاجم الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق،  صفحة "تحت الأرض"، التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وتحض على العنف وعبادة الشيطان والترويج للسحر والأفكار الشاذة.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "cbc"، "ده فجر فيه أسماء للشياطين وللجن وللشرك بالله، ولذلك أحسن حاجة ماحدش يفتح المواقع دي ولا تحت الأرض ولا فوق الأرض، لأن ليس كل ما يعرض علينا يجب أن نبحث عنه ونضر أنفسنا".

وتابع: "ده سم لو جربناه نموت، هذه الأشياء كذب وممكن تبقى صدق بس الصح إننا نقفل هذه الصفحة ولا نقترب منها"، موضحًا أن قراءة كتب السحر بصوت مرتفع تؤدي إلى تفعيل السحر وظهور الجن.

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وأكد جمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالابتعاد عن الدجال، حين قال: "فإذا سمعتم به فلا تأتوه".


 

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التحرير

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