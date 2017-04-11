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محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة

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محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة

مصراوي Masrawy

الدكتور أيمن عبد المنعم

سوهاج – عمار عبد الواحد

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، عن بدء إطلاق سلسلة من المعارض الخاصة ببيع المستلزمات المستعملة بالمحافظة، بالتنسيق مع إتحاد شباب الجامعة، وشركتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والنقابات المهنية، والمجلس القومي للمرأة، ومجلس الشباب الإقليمي، والتربية والتعليم، والمجلس الإقليمي لذوي الإعاقة، وذلك بجميع مراكز ومدن الإقليم.

وأوضح " عبد المنعم " في تصريحات صحفية أن إطلاق هذه السلسلة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتدشين معارض لبيع المستلزمات المستعملة " ملابس ، أجهزة ، أثاث " في يوم محدد بمناطق عدة بالمدن الكبري بالمحافظات، بما يوفر سيولة مالية لمالكي تلك المستلزمات وفرص عمل للشباب من أبناء المحافظة إلي جانب إتاحة البضائع بأسعار مخفضة .

وأكد عبد المنعم أن المعارض السلعية تعبر عن المشاركة الوطنية والشعور بالمسئولية تجاه الظروف المعيشية التي تواجه المواطنين، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تخدم جميع الأطراف المشاركة فيها.

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