بالصور.. حريق يلتهم أسطح مركز شرطة الفتح بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق :

شب حريق محدود، اليوم الثلاثاء، بأسطح مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط.

وأكد مصدر أمني أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية وجرى إخماده بمعرفة قوات الدفاع المدني التي هرعت إلي المكان فور استدعائها.

وكان مركز شرطة الفتح شهد قبل قليل نشوب حريق أعلي المبني في كمية من الأخشاب القديمة -حسب وصف شهود العيان.

وسادت حالة من الارتباك المروري أمام مركز شرطة الفتح لوقوعه علي طريق أسيوط أبنوب، وملاصقته دار الأحداث وبالقرب من نادي الشرطة والجيش وقناطر أسيوط.