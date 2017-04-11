أخبار عاجلة

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

الحجر الزراعى : وافقنا على دخول شحنة “الفول المسوس” لأن السوس ميت”

Google+ Print
الحجر الزراعى : وافقنا على دخول شحنة “الفول المسوس” لأن السوس ميت” الحجر الزراعى : وافقنا على دخول شحنة “الفول المسوس” لأن السوس ميت”

صرح السيد مدير المكتب الفني للإدارة المركزية للحجر الزراعي سامي السيد محمد، أن وظيفة الحجر الزراعي تقتصر علي فحص الشحنات الغذائية القادمة من الخارج، وفي حالة وجود حشرات ميتة أو سوس ميت، فهذا لا يعنى إطلاقاً بالضرورة أن الشحنة فاسدة،  وينتهي هنا دور الحجر الزراعي، وتبدأ مهمة الحجر الصحي، حيث أن وزارة الصحة هي المسؤلة عن متابعة هذا الأمر.

 

كما أضاف السيد سامي محمد خلال كلمته اليوم التي ألقاها في اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، والتي اجتمعت بناء علي طلب إحاطة مقدم من النائب مجدي ملك لمناقشة دخول شحنة فول مسوس من ميناء دمياط غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وبدء تداولها في الأسواق المحلية بالفعل،  حيث قال السيد سامي محمد أنه طبقاً لدور الحجر الزراعي فإن الشحنة مطابقة للمواصفات ، حيث أن دور الحجر الزراعي يقتصر علي الحشرات الحية وعدد الثقوب في الحبة، وبما أن السوس الموجود ميت فإن  “الشحنة مقبولة” علي حد تعبيره .

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار