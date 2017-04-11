بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

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انتقد حسن شحاتة، المدير الفني لبتروجيت، لاعبي فريقه عقب مباراة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أنهم يقدمون كرة جميلة وسهلة، لكن بعضهم أصبح «بيتدلع» -على حد وصفه-، لاحساسهم بأنهم يشاركون أساسيون بشكل مستمر.

وأضاف «المعلم» خلال تصريحاته لقناة «on sport»، أنه يتمنى من لاعبيه الأداء بقوة ورجولة أكثر من ذلك لتحقيق الفوز، مضيفًا أن رعونة النيجيري فيكتور أومو تسببت في إهدار ركلة الجزاء وضياع نقاط المباراة.

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وتعادل بتروجيت أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت على استاد السويس، في إطار مباريات الأسبوع الـ24 من الدوري المصري.