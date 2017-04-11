فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف

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قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الظروف الراهنة التي مرت بها البلد هي السبب في موافقة البرلمان على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر: "لم نكن نتمنى أن تفرض حالة الطوارئ، لكن الظروف الراهنة أجبرتنا على ذلك".

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عين على البرلمان"، المذاع على قناة "الحياة": "الغرض من حالة الطوارئ هو حفظ الأمن"، موضحًا أنه تم تطبيق القانون منذ أمس، والبرلمان سيوافق عليه خلال الأسبوع الحالي.

وتابع عضو مجلس النواب، "حرية الرأي مصونة وفقًا للدستور، ولن تؤثر على المواطن البسيط، مؤكدًا أنه يتاح للجهات الخاصة متابعة الهواتف وما ينشر بوسائل الإعلام ومنع التظاهرات والاجتماعات التي تحاول إحداث حالة من عدم الاستقرار بالبلاد".

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وأكد بكري، أنه ستتم مصادرة الصحف، وغلق القنوات الفضائية في حال نشر أو إذاعة أخبار كاذبة تمس الأمن القومى المصري وتشجيع الإرهاب والعنف وفقًا لقانون الطوارئ.