أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف

Google+ Print
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الظروف الراهنة التي مرت بها البلد هي السبب في موافقة البرلمان على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر: "لم نكن نتمنى أن تفرض حالة الطوارئ، لكن الظروف الراهنة أجبرتنا على ذلك".

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عين على البرلمان"، المذاع على قناة "الحياة": "الغرض من حالة الطوارئ هو حفظ الأمن"، موضحًا أنه تم تطبيق القانون منذ أمس، والبرلمان سيوافق عليه خلال الأسبوع الحالي.

وتابع عضو مجلس النواب، "حرية الرأي مصونة وفقًا للدستور، ولن تؤثر على المواطن البسيط، مؤكدًا أنه يتاح للجهات الخاصة متابعة الهواتف وما ينشر بوسائل الإعلام ومنع التظاهرات والاجتماعات التي تحاول إحداث حالة من عدم الاستقرار بالبلاد".

شاهد أيضا

وأكد بكري، أنه ستتم مصادرة الصحف، وغلق القنوات الفضائية في حال نشر أو إذاعة أخبار كاذبة تمس الأمن القومى المصري وتشجيع الإرهاب والعنف وفقًا لقانون الطوارئ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»