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ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

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ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

التحرير

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قال الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لإستصلاح الأراضي، إن وألمانيا يتعاون في مجال استصلاح الأراضي، وبالتحديد في مشروعات نظم الري الحديثة و تسوية الأرض الزراعية بالليزر.

وأضاف عبد التواب، في تصريحات على هامش المؤتمر الذي عقده وزير الزراعة مع نظيره الألماني اليوم بوزارة الزراعة، أنه سيتم الاستفادة من الخبرات الألمانية في إنشاء أول مزارع إنتاج حيوانى في مشروع 1.5 مليون فدان، موضحًا أن ألمانيا تملك سلالات عالية الإنتاج في اللحوم والألبان، وسيتم تطبيقها على 200 ألف رأس ماشية بشكل أولى.

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وذكر أن هناك عدة مشروعات مع الجانب الألماني يتم مناقشتها، أهمها تدريب المزارع على التعامل مع المعطيات والإمكانات المحدودة لتقليل الاستهلاك من المياه، مع أقصى استفادة من إنتاجية الأراضي الزراعية.

من جانبها، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، إنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني، على الاستفادة من 3 سلالات ألمانية فى مشروع المليون رأس ماشية، تتعايش مع المناخ المصري وتعمل على زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان.

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التحرير

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