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علي عبد العال: مصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير

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علي عبد العال: مصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير علي عبد العال: مصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير

التحرير

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قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الطوارئ تم تطبيقه لمواجهة حالات معينة، مشيرًا إلى أن الضرورة هي من فرضت حالة الطوارئ.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، التي انعقدت اليوم الثلاثاء، إن الشرعية العادية تنتهي مع حالات الضرورة، متابعًا: "فالضرورة شرعية لا تعترف بالقواعد العادية، لكنها تعمل بالقواعد الاستثنائية المعمول بها"، لافتًا إلى أنه في حالات الضرورة يتم وقف العمل بكل ما هو عادي، ويطبق كل ما هو استثنائي ولا يجوز الحديث بما يوجد في الدستور".

وأكد رئيس مجلس النواب، أن إعلان حالة الطوارئ يأتي للمحافظة على الدولة، لأن مصلحتها تعلو على كل الدساتير، مضيفًا أن قانون الطوارئ لا يمكنه المساس بحياة المواطنين، وأن أي فرض ملتزم بأحكام القانون، مؤكدًا أن حالة الطوارئ تهدف إلى مواجهة الإرهاب الأعمى، الذي يمثل خطرًا على كل دول العالم، ويجب علينا جميعًا أن نلتزم بحماية هذا الوطن، نظرًا لأنها واجب وطني ودستوري.

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وأشار الدكتور علي عبد العال، إلى أنه يجب على النواب توعية وتبصير المواطنين في دوائرهم، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لن يكون كمثيله خلال السنوات الماضية، متابعًا: "في الماضي استمرت حالة الطوارئ 30 عامًا رغم أنه لم يكن هناك مبرر لفرضها، ولكن الآن يوجد مستجدات استوجبت فرضها، وعلى الجميع أن يراعي مصلحة الدولة العليا".

وأضاف "عبد العال"، أن المقصود من فرض حالة الطوارئ هم فئة ضالة، وتابع: "الوضع الراهن يستلزم من الجميع الحذر بما فيهم الإعلام والصحافة".

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التحرير

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