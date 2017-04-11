التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

سمر العشري

تبدأ اليوم الثلاثاء وزارة التموين في طرح جميع أنواع الأسماك وذلك من خلال الشركة التي تم التعاقد معها لتوزيع الأسماك، بجميع فروعها وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية ” النيل والأهرام “.

وقد خصصت الشركة شركة ” العامة للجملة ” وذلك لمحافظات الوجه البحري، كما خصصت شركة ” المصرية للجملة” لمحافظات الوجه القبلي، وذلك بعدما نجحت الشركة في الحصول علي ما يزن 20 طن سمك من الثروة السمكية.

وقامت الوزارة بوضع سعر مخفض لجميع الأسماك بسعر مخفض عن الأسواق المصرية، وذلك لمحاربة الغلاء والجشع لدي التجار.

سعر السمك منافذ بيع التموين

كيلو السمك البلطي نمرة “1 ” بسعر 18 جنيه، عدد 5 سمكات.

كيلو السمك البلطي ” نمرة 2 ” بسعر 17 جنيه، يتراوح من 5 إلي 12 سمكة.

كيلو السمك البلطي ” نمرة 3″ بسعر 15 جنيه، يتراوح من 12 لـ20 سمكة.

كيلو السمك البلطي ” نمرة 4 ” بسعر 6 جنيهات.

كيلو السمك البوري يتراوح مابين 35 إلي 36 جنيه.

كيلو سمك بوري” توبار ” بسعر 33 جنيه.

كيلو سمك مبروك يتراوح مابين 6 إلي 14 جنيه.

كيلو سمك البياض بسعر 37 جنيها.

كيلو سمك “القراميط” بسعر 14 جنيه.

كيلو سمك ماكريل ياباني بسعر 25 جنيه.

كيلو سمك ماكريل نرويجي بسعر 30 جنيه.

سمك مكرونة يتراوح سعره مابين 22 إلي 25 جنيه.

ويأتي هذه الخطوة من وزارة التموين للتغلب علي حالة الغلاء التي توجه الشعب، بسبب جشع التجار الذين يقومون برفع قيمة السلع بشكل جنوني.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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