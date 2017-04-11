رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب

سمر العشري

تشهد مصر خلال الأيام القادمة احتفالات وأعياد لكل من المسملين والإخوة الأقباط، وذلك في الأسبوع المقبل، نظراً لاحتفال المصريين بعيد الربيع أو شم النسيم، وكذلك احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وبهذه المناسبة قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، منح جميع البنوك وكذلك جميع وحدات القطاع المصرفي المصري، بجميع أنحاء الجمهورية عطلة رسمية في يومي الأحد والإثنين القادمين في الأسبوع المقبل، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

هذا بالإضافة إلى أن السبت إجازة رسمية بالقطاع المصرفي، ليصبح السبت والأحد والإثين إجازة لهذا القطاع، على أن تكون العودة إلى العمل مرة أخرى في يوم الثلاثاء 18 أبريل بجميع فروع البنوك على مستوى الجمهورية.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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