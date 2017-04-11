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«شفاينشتايجر» يرد على اعتذار مورينيو

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«شفاينشتايجر» يرد على اعتذار مورينيو «شفاينشتايجر» يرد على اعتذار مورينيو

التحرير

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رد الألماني باستيان شفاينشتايجر، لاعب مانشستر يونايتد السابق، والحالي لشيكاغو فاير الأمريكي، على اعتذار جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر، الذي أبدى خلاله أسفه على الطريقة التي تعامل بها مع النجم الألماني، وذلك حسبما أفاد لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، اليوم الثلاثاء.

وقال شفاينشتايجر، بطل كأس العالم 2014: «ما قاله مورينيو، لم يكن جديدًا بالنسبة لنا، فقد تحدث معي قبلها، وهذا الأمر يوضح شخصيته، لقد كان الوضع صعبًا علينا، لكني أتمنى كل التوفيق لمانشستر يونايتد، وأتمنى أن يتأهلوا لدوري أبطال أوروبا».

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وتابع نجم بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد السابق: «دائمًا أشاهد مانشستر يونايتد عندما يلعب، وأتمنى أن يكسب الفريق مبارياته».

وكان مورينيو، أبدى ندمه على الطريقة التي تعامل بها مع شفاينشتايجر، واعتذر له، بعد أن طلب من الدولي الألماني التدريب مع البدلاء في وقت سابق من الموسم الحالي، لكن المدرب البرتغالي غير رأيه، وأعاد اللاعب الفائز بكأس العالم للتشكيلة في أكتوبر الماضي.

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التحرير

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