زوجان ينجبان توأماً من حيوانات منويه مجمدة لمدة 26 عاماً

كتبت- ميرا ماهر

أنجب زوجان اسكتلنديان توأماً من حيوانات منوية مجمدة منذ أكثر من عقدين، حيث قام الزوج بتجميد حيواناته المنوية عندما كان يباغ من العمر 21 عاماً، قبل خضوعه للعلاج الكيميائي للسرطان، بعد تحذير الأطباء له من أنه سيصبح عقيماً.

وبحسب موقع " ذي انديبندنت " خضعت شريكته لعملية الإخصاب بعد الاحتفاظ بحيواناته المنوية لمدة 26 عاماً و243 يوماً، وفي العام التالي من العملية استطاعا إنجاب توأماً، ولداً وبنتاً، وكان عمر الزوج حينها 47 عاماً، وأما زوجته 37 عاماً.

ولم تكن تلك الواقعة الأولى من نوعها، حيث سبق الزوجين "أليكس باول"، الذي جمد حيواناته المنوية لمدة 23 عاماً، قبل خضوعه للعلاج الكيميائي، وقد تصدر عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم آنذاك.

وأضاف الموقع أنه يمكن تجميد الحيوانات المنوية لأكثر من 40 عاماً، مع العلم أنه يمكن الاحتفاظ على عدد قليل منها على قيد الحياة.