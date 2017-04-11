مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس

الغربية - مروة شاهين:

أكد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية الجديد، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع ضباط وقيادات إدارة البحث الجنائي، وقطاع الأمن العام ومأموري مراكز وأقسام الشرطة، لمناقشة تداعيات وسبل تأمين الكنائس أثناء احتفالات الإخوة الأقباط.

وأضاف "حسونة" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه ناقش استراتيجية للتأمين وتدشين كردونات على بُعد 150 مترًا من مواقع الصلوات، وصيانة كافة كاميرات المراقبة وزيادة أعدادها بمحيط كافة الكنائس ودور العبادة والمؤسسات الحكومية، لتأمين حياة المواطنين طوال الفترة المقبلة.

وأضاف مدير الأمن أنه التقى عددًا من القساوسة والأساقفة واستمع إلى مطالبهم بالكامل وتلبيتها سريعًا مراعاةً لحقوقهم وظروف الأوضاع الأمنية الراهنة، مضيفا بقوله: "مسلم ومسيحي إيد واحدة وعلينا الحفاظ على أمن واستقرار الوطن".

وأشار مدير الأمن، إلى أنه جار التنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والعام، لبحث آليات عمليات التمشيط والدفع بدوريات من الشرطة الإضافية، لكشف وتحديد هوية الجناة المتورطين في حادثي كنيسة ماري جرجس ومركز تدريب الشرطة بطنطا.