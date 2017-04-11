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سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء
-
الخميس 13 أبريل 2017 03:28 صباحاً
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص
-
الخميس 13 أبريل 2017 03:14 صباحاً
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل
-
الخميس 13 أبريل 2017 03:07 صباحاً
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد
-
الخميس 13 أبريل 2017 03:07 صباحاً
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا
-
الخميس 13 أبريل 2017 03:05 صباحاً
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا
-
الخميس 13 أبريل 2017 03:05 صباحاً
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة
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الخميس 13 أبريل 2017 03:05 صباحاً
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي
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الخميس 13 أبريل 2017 03:05 صباحاً
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي
-
الخميس 13 أبريل 2017 03:05 صباحاً
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي
-
الخميس 13 أبريل 2017 03:05 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
تصريحات نارية من حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت وحديث عن تقصير لاعبيه بمباراة الإنتاج الحربى
فيديو
ON Sport
الثلاثاء 11 أبريل 2017 05:14 مساءً
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