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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٧٩٤٦ ٥٩.١٤١ 04/11 12:40 ص
دينار بحريني ٤٧.٦٠٨٩ ٤٧.٨٥٦٦ 04/11 12:40 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٣٤ ٤٦.٨٥٧٢ 04/11 12:40 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٧ ٤.٩٥٥٢ 04/11 12:40 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١٢٥ 04/11 12:40 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٣ ٤.٨١٠٧ 04/11 12:40 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨٨٨ ٢٥.٤٣٤٩ 04/11 12:40 ص
جنيه إسترليني ٢٢.١٩٨٨ ٢٢.٣٥٨٢ 04/11 12:40 ص
كرون دنماركي ٢.٥٥١٩ ٢.٥٧٠٣ 04/11 12:40 ص
كرون نرويجي ٢.٠٦٩٦ ٢.٠٨٥ 04/11 12:40 ص
يورو ١٨.٩٧٤٩ ١٩.١٢٧ 04/11 12:40 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/11 12:40 ص
فرنك سويسري ١٧.٧٦٥٢ ١٧.٨٨٧١ 04/11 12:40 ص
ين ياباني ١٦.٠٨٨٦ ١٦.٢٥٠٢ 04/11 12:40 ص
دولار استرالي ١٣.٤٢٤٨ ١٣.٥٤٥٢ 04/11 12:40 ص
دولار كندي ١٣.٣٦٩٦ ١٣.٤٦٢٤ 04/11 12:40 ص
كرون سويدي ١.٩٧٣٧ ١.٩٨٩٣ 04/11 12:40 ص

 

المصدر:365 

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