أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٧٩٤٦
|٥٩.١٤١
|04/11 12:40 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦٠٨٩
|٤٧.٨٥٦٦
|04/11 12:40 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٣٤
|٤٦.٨٥٧٢
|04/11 12:40 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٧
|٤.٩٥٥٢
|04/11 12:40 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١٢٥
|04/11 12:40 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٣
|٤.٨١٠٧
|04/11 12:40 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨٨٨
|٢٥.٤٣٤٩
|04/11 12:40 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.١٩٨٨
|٢٢.٣٥٨٢
|04/11 12:40 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٥١٩
|٢.٥٧٠٣
|04/11 12:40 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٦٩٦
|٢.٠٨٥
|04/11 12:40 ص
|يورو
|١٨.٩٧٤٩
|١٩.١٢٧
|04/11 12:40 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|04/11 12:40 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٧٦٥٢
|١٧.٨٨٧١
|04/11 12:40 ص
|ين ياباني
|١٦.٠٨٨٦
|١٦.٢٥٠٢
|04/11 12:40 ص
|دولار استرالي
|١٣.٤٢٤٨
|١٣.٥٤٥٢
|04/11 12:40 ص
|دولار كندي
|١٣.٣٦٩٦
|١٣.٤٦٢٤
|04/11 12:40 ص
|كرون سويدي
|١.٩٧٣٧
|١.٩٨٩٣
|04/11 12:40 ص
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads